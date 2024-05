Kylie Minogue está preprando novas músicas

A estrela australiana Kylie Minogue está de volta aos estúdios.



Segundo informações, ela recrutou, novamente, o produtor Lostboy, que trabalhou com ela anteriormente em Padam Padam.



Tudo indica que o novo trabalho é o sucessor de Tension, de 2023.



Uma fonte ligada ao The Sun afirma que "as novidades também são muito divertidas à sua maneira. Não sei quando será lançado".



Enquanto isso, Kylie Minogue, de 55 anos, segue com a sua bem sucedida residência em Las Vegas, intitulada More Than Just a Residency.



A já mencionada fonte do The Sun disse que "Kylie se tornou uma atração imperdível em Las Vegas" e "com

um novo álbum a caminho, ela terá muito mais demanda".



Ainda não há uma data para o lançamento do novo disco.