Katy Perry sobre Ariana Grande: "A melhor cantora da nossa geração"

A popstar Katy Perry não economizou elogios à sua colega Ariana Grande, a qual considerada "a melhor cantora" de sua geração.



A hitmaker de California Gurls, que se despediu no último final de semana do reality show musical American Idol, onde atuou como jurada, disse em uma recente entrevista ao site Extra que Ariana Grande é uma artista "autêntica" e "humilde".



"Achei que ela era autêntica, achei que ela era humilde, pensei que ela estava cantando com uma frequência angelical”. A maneira como ela cantou com o coração, com o choro e o crepitar, foi tipo, uau. Essa é uma 'outra voz'", revelou a voz de I Kissed The Girl.



E continuou: “A voz é diferente de tudo que já ouvi na música pop. A última vez que disse isso, disse isso sobre Ariana Grande quando ela apareceu no The Ellen (DeGeneres) Show. o melhor cantor da nossa geração.' Então, eu não digo isso levianamente."



Ariana Grande apareceu no talk show de Ellen DeGeneres pela primeira vez em maio de 2013, quando apresentou o seu single de estreia The Way, juntamente com o falecido rapper Mac Miller. Em outras oportunidades, a cantora apresentou sucessos como Breathin e Thank U, Next.