O elogiado show de Anitta nos EUA

A popstar brasileira Anitta realizou, enfim, o seu primeiro show nos EUA, considerado o mercado nº 1 do mundo há décadas.



A apresentação foi parte de sua nova turnê The Baile Funk Experience, que aconteceu na última terça-feira (21).



O impacto da apresentação de Anitta nos EUA pode ser medido pelo destaque da conceituada e badalada revista norte-americana Variety dado à hitmaker de Envolver.



"Anitta nunca havia sido a atração principal de seu próprio show nos EUA, sabe. No entanto, era difícil acreditar que era a primeira vez depois de testemunhar a estrela brasileira percorrer um setlist notavelmente compacto de quase 30 músicas", destacou a Variety.



Observações técnicas sobre o palco e, principalmente, à performance da artista e sua equipe no palco, foram amplamente elogiadas pela publicação: "Da simplicidade do design do palco às complexidades de seus passos coreografados, Anitta no fim, satisfez sua visão de trazer as suadas festas funk das favelas do Brasil para um palco global".



Por ser uma publicação de peso nos EUA, os elogios prestados pela Variety são pontos muito positivos para a Anitta no mercado fonográfico global.



Lembrando que ela recentemente assinou um importante contrato com a Universal Music para pertencer ao cast da Republic Records.



O selo abriga verdadeiros pilares do mercado musical global como Taylor Swift, Pearl Jam, Ariana Grande, The Weeknd, entre outros.



Na música, para ter reconhecimento global, sim, é preciso vencer nos EUA.