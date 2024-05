Álbum de Milton Nascimento e Esperanza Spalding ganha edição em vinil duplo

O álbum Milton + Esperanza é uma colaboração entre o icônico músico brasileiro Milton Nascimento e a renomada contrabaixista e cantora de jazz norte-americana Esperanza Spalding e que celebra os 50 anos do influente disco Native Dancer, gravado por Milton e Wayne Shorter em 1974.



Milton + Esperanza, gravado em 2023 e com lançamento programado para 9 de agosto de 2024, pela Universal Music, via Concord Music Group, apresenta um total de 16 faixas e seu repertório inclui cinco composições de Milton Nascimento e regravações de músicas de Michael Jackson e dos Beatles, além de participações especiais de artistas como Paul Simon, Guinga, Diane Reeves, Maria Gadú e Tim Bernardes.



Entre as canções de destaque estão Outubro, Saudade dos aviões da Panair (Conversando no bar), Morro Velho, Cais e Saci, além de releituras de A Day in the Life, Earth Song e When You Dream.



Milton + Esperanza é o resultado da musicalidade de Milton Nascimento com o jazz de Esperanza Spalding, criando uma valorosa conexão de estilos e gêneros musicais diferentes.



Confira o conteúdo completo de Milton + Esperanza:



1. the music was there

2. Cais

3. Late September

4. Outubro

5. A Day in the Life

6. Interlude for Saci

7. Saci

8. Wings for the Thought Bird

9. The Way You Are

10. Earth Song

11. Morro Velho

12. Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)

13. Um Vento Passou (para Paul Simon)

14. Get It By Now

15. outro planeta

16. When You Dream