Danna Paola empolga fãs brasileiros durante show em São Paulo

A estrela mexicana Danna Paola empolgou os seus fãs brasileiros que estiveram presentes na noite do último domingo (19) no Cine Joia em São Paulo onde ela desfilou seus grandes sucessos vestida de um surpreendente look inspirado na bandeira do Brasil.



No repertório, Danna, que ganhou notoriedade mundial após seu papel de Lucrecia na série Élite da Netflix, cantou os sucessos Sodio, Amanecer, Blackout e Mala Fama.



Durante sua performance na capital paulista, Danna Paolla ganhou uma bandeira personalizada onde sua imagem estava estampada com a sua personagem da novela Maria Belém, exibida em 2001.



Sobre o novo álbum Childstar de Danna Paola



Childstar, o novo álbum de Danna, é uma jornada musical que conta a história de um fim de semana de festa, excessos e amor. O álbum é baseado na fantasia pop de ser uma superstar, brilhando por fora, mas sem graça por dentro. Olhando para o chão do último andar de um hotel em Las Vegas, hesitando entre pular no vazio ou continuar vivendo.



Quanto pode acontecer em um fim de semana de festa? A primeira etapa da festa: uma sexta-feira de descontrole que aos poucos leva você às profundezas causadas pelo excesso. O êxtase da festa, a ansiedade do desgosto, do renascimento, do amor de novo, da cura, cada sensação que entra no seu corpo contada em uma história que ocorre entre sexta e domingo, e se repete todas as semanas. Está resumido em um momento

de perdição onde Danna encontra seu eu mais sombrio e dentro dessa escuridão ela encontra sua luz: as estrelas brilham mais no escuro.



Antes do Brasil, uma apresentação arrebatadora da artista no México



Danna emocionou mais de 50 mil fãs durante sua apresentação no festival Tecate Pa’l Norte, realizado em abril na cidade mexicana de Monterrey. Durante sua performance cativante e apenas 10 dias antes do lançamento de seu aguardado álbum Childstar, Danna estreou seu próximo single Atari, além de empolgar seus fãs ao revelar a tracklist completa de seu novo disco.



Marcando a estreia de sua nova turnê DANNA L¡VE, a apresentação levou seus fãs a uma viagem pelo seu repertório, cantando sucessos como Mala Fama, Oye Pablo, Un Trago, XT4S1S, Sodio e muitos mais, demonstrando mais uma vez a sua versatilidade e talento em palco. Com coreografias enérgicas, gráficos vibrantes e cenários dinâmicos, a cantora continua provando que é uma das estrelas pop mais importantes da América Latina.



Um ponto alto do show veio quando a talentosa Aitana se juntou a ela no palco para apresentar AQYNE, encantando ainda mais o público com sua química e talento combinados.



O lado sedutor de Danna no clipe oficial da faixa ATARI



Danna revela seu lado mais sedutor no videoclipe de ATARI, lead-single de Childstar. Com uma praça de touros abandonada ao fundo, a nova produção audiovisual narra a dinâmica da atração numa relação irresistivelmente apaixonada.



Dirigido por Edgar Estevez e produzido pela Rabbit House, o vídeo começa com Danna tomando uma poção misteriosa que toma conta dela, mostrando o amor como um poderoso elixir que a consome. Ao longo do vídeo, Danna é transportada para outra dimensão, personificando empoderamento e sensualidade ao longo de uma coreografia hipnotizante que demonstra sua maestria como artista multifacetada. O registro audiovisual foi gravado na Cidade do México.







Desde o seu lançamento, Childstar teve um enorme impacto global, alcançando o primeiro lugar na parada de álbuns da Apple Music México, o quinto lugar no Top Debut Albums Global do Spotify e o nono lugar no Top Debut Albums USA. Ele também recebeu elogios de veículos como o do Grammy Awards, Today e USA Today, com a icônica revista Variety saudando Childstar como seu "projeto mais complexo até agora".



Danna continua a redefinir sua identidade e elevar sua carreira, posicionando-se como uma força líder no pop latino e na indústria musical. À medida que a série de concertos DANNA L¡VE se desenrola, Danna está em andamento, pronta para levar sua energia eletrizante ao público ao longo de 2024, cultivando a intensa conexão que ela compartilha com sua base de fãs devotados, apresentando shows que despertam o êxtase e deixam os espectadores encantados.



Quem é Danna Paola?



Danna Paola Rivera Munguía, o verdadeiro nome por trás de Danna Paola, é uma atriz, cantora, modelo e compositora mexicana nascida em 23 de junho de 1995, que iniciou sua carreira em novelas infantis e ganhou reconhecimento internacional por seu papel como Lucrecia "Lu" Montesinos na série Élite, da Netflix.



Além de sua carreira como atriz, Danna Paola tem uma trajetória musical de sucesso. Ela foi descoberta pela gravadora Universal Music e lançou seu primeiro álbum de estúdio, Mi Globo Azul, em 2001 e ao longo dos anos, ela lançou vários álbuns e singles, consolidando sua posição como uma das artistas pop latinas mais influentes de sua geração.



Danna Paola também é conhecida por sua habilidade vocal, tendo sido classificada pela Broadway como um "orgulho latino" por sua incrível extensão e habilidade vocal. Ela continua ativa na música e na atuação, contribuindo para a cultura pop tanto no México quanto internacionalmente.