Willie Nelson, lenda do country, lançará livro de receitas sobre cannabis

Willie Nelson, lenda da música country norte-americana, vai lançar um livro de receitas sobre cannabis (maconha) com a sua esposa Annie.



Segundo a descrição oficial do livro, a publicação sobre receitas visa unir "seu dom para contar histórias e remédios fitoterápicos com a paixão de sua esposa Annie por refeições caseiras".



Willie & Annie Nelson's Cannabis Cookbook é baseada em uma refeição que o veterano cantor de 91 anos fez em suas turnês e em seu rancho, e vem com uma história que revela suas memórias e sobre a comida.



Os pratos apresentados no livro de Willie e Annie incluem asas de búfalo, bolo de chocolate e frango frito, bem como um capítulo dedicado à preparação de ingredientes básicos com infusão de cannabis, como manteiga de cannabis, xaropes, açúcares e sais.



O dono do clássico Always On My Mind é casado com Annie há 33 anos. Eles moram juntos em uma fazenda no Texas (EUA).