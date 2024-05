U2: 'Songs Of Surrender' ganha edição em vinil duplo verde transparente

A compilação Songs of Surrender da lendária banda de rock irlandesa U2 é uma coleção de 40 músicas reimaginadas e regravadas pela própria banda, lançada originalmente em 17 de março de 2023, com produção do guitarrista The Edge como um projeto onde grande parte é resultado de um esforço dele e do vocalista Bono, sendo gravado ao longo de um período de dois anos durante os lockdowns da pandemia do coronavírus.



Agora, a Universal Music, através da Island Records, relança esta coletânea em uma versão exclusiva e limitadíssima em vinil duplo verde transparente na Umusic Store pelo valor de R$ 297,42.



Songs Of Surrender acompanha Surrender: 40 Songs, One Story, o livro de memórias de Bono, lançado em 2022, que foi estruturado em 40 capítulos intitulados após músicas do U2. Versões rearranjadas das músicas foram incluídas na edição de audiolivro da memória e foram apresentadas por Bono durante a turnê promocional do livro.



Este disco apresenta muitas das canções mais célebres dos mais de 40 anos de carreira do U2, incluindo With or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible, em arranjos despojados e acústicos.



Durante toda a sua carreira, o U2 vendeu mais de 175 milhões de álbuns, ganhou 22 prêmios Grammy e lançou 14 álbuns de estúdio. A banda começou em 1976, quando Larry Mullen Jr. afixou um anúncio de "músicos procurados" no quadro de avisos da Temple Mount School de Dublin: Drummer procura músicos para formar banda.



“Então, no sábado, 25 de setembro de 1976”, lembra Larry. "Este estranho grupo de pessoas reuniu-se na minha cozinha em Artane. E foi aí que tudo começou. Adam Clayton descobriu o rock'n'roll aos treze anos, comprando seu primeiro violão e depois convencendo seus pais a comprarem um baixo para ele. Pareceu-me bom. Profundo, gordo e satisfatório".



Desde o início, o U2 foi marcado pela sua paixão: “Uma banda antes de podermos tocar”, foi como Bono disse nas primeiras entrevistas. Os quatro adolescentes, que inicialmente se autodenominavam Feedback, ensaiavam na cozinha de Larry em Dublin, Bono nos vocais, The Edge na guitarra, Adam Clayton e Larry compondo a seção rítmica de baixo e bateria.

Inspirados pelo punk, mas isolados da calma e reservada do mar da Irlanda, os Feedback tornaram-se The Hype e depois U2 e rapidamente construíram uma reputação local baseada na paixão das suas atuações.



Confira o conteúdo completo da edição em vinil duplo verde translúcido de Songs Of Surrender do U2:



Disco 1



Lado A



1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. Walk On (Ukraine)



Lado A



1. Pride (In The Name Of Love)

2. City Of Blinding Lights

3. Ordinary Love

4. Invisible



Disco 2



Lado A



1. Vertigo

2. I Still Haven't Found What I'm Looking For

3. The Fly

4. If God Will Send His Angels



Lado B



1. Stay (Faraway, So Close)

2. Sunday Bloody Sunday

3. I Will Follow

4. "40"