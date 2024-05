Britney Spears está sentindo falta da família

A cantora Britney Spears declarou que está sentindo falta de sua família.



A Princesa do Pop compartilhou uma foto em que sua irmã, Jamie Lynn postou no Instagram para celebrar o Dia das Mães.



Britney escreveu sobre o quanto sentia falta de passar o tempo com os seus familiares.



“Todos nós temos problemas com nossa família, mas querido Deus, você não pode evitar o quanto os ama”, iniciou a cantora de 42 anos. “Estou postando esta foto porque minha família é absolutamente linda e sinto falta deles.”



A emocionante declaração de Britney vai de encontro com uma declaração que ela fez no Instagram em 6 de maio, em que acusa sua mãe Lynne Spears, de 69 anos, de realizar uma publicação onde a cantora é fotografada saindo do hotel Chateau Marmont, em Los Angeles (EUA), acompanhada de paramédicos e vestida apenas com roupas íntimas.