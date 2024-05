Vem aí, o novo documentário sobre o Led Zeppelin

Becoming Led Zeppelin, o tão esperado filme de Bernard MacMahon que revisitará a "ascensão meteórica ao estrelato" dos lendários roqueiros de Stairway to Heaven, foi adquirido pela Sony Classicis Pictures para a América do Norte, América Latina, Sudeste asiático (exceto Japão) e Oriente Médio.



Quanto ao Reino Unido e Europa, a data de lançamento do documentário ainda está sendo definida.



Becoming Led Zeppelin, que foi anunciado pela primeira vez em 2019, passou por mudanças desde que uma versão preliminar foi ao ar no Festival de Cinema de Veneza em 2021.



De acordo com informações da revista Variety, a produção audiovisual agora possui "uma mixagem de som totalmente nova, além de um material recém-descoberto dos arquivos de todos os quatro membros da banda".



“'Becoming Led Zeppelin' é um filme que ninguém pensava que poderia ser feito. A ascensão meteórica da banda ao estrelato foi rápida e praticamente indocumentada. Através de uma intensa busca em todo o mundo e de anos de restauração do arquivo visual e de áudio encontrado, esta história finalmente pode ser contada", explica o diretor Bernard MacMahon em um comunicado oficial à imprensa.



MacMahon complementa que os fãs podem esperar um "acesso sem precedentes" ao Led Zeppelin no que marca "a primeira e única vez que participam de um documentário em 50 anos".



O filme também contará com novas entrevistas realizadas com Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, além de imagens de arquivo do saudoso baterista John Bonham, que morreu em 1980 aos 32 anos.



Esta obra que faz um resgate histórico ao legado do Led Zeppelin chega após 17 anos da histórica apresentação da banda no O2 Arena de Londres como parte de uma homenagem a Ahmet Ertegun, falecido presidente e fundador da lendária Atlantic Records.