Christina Aguilera deixa a RCA Records após 26 anos de contrato

Uma das maiores estrelas do mundo pop, a cantora Christina Aguilera anunciou nesta semana que está deixando a gravadora RCA Records, empresa da Sony Music Entertainment, após 26 anos lançando singles e álbuns pela lendária discográfica.



A RCA é a casa de nomes históricos da indústria musical como Elvis Presley, Nina Simone, Lou Reed, Sam Cooke, Buddy Guy, Eurythmics, David Bowie e Aretha Franklin.



Agora, Aguilera fará parte da 5020, um gravadora latina com sede em Miami (EUA).



Contudo, o novo selo também faz parte da Sony Music.



A anúncio da cantora com a 5020 encerrou meses de especulação sobre sua mudança de ares na carreira, principalmente depois que ela atualizou o seu site oficial com o logotipo da nova gravadora.



Em paralelo, todas as menções a Christina Aguilera foram removidas do site oficial da RCA.



Neste momento, Aguilera está trabalhando em novas músicas para o seu próximo álbum de estúdio. Tudo indica que sua inspiração tem como alicerce, sua residência em Las Vegas.



Na RCA, Christina Aguilera lançou os álbuns Christina Aguilera (1999), Mi Reflejo (2000), My Kind Of Christmas (2000), Stripped (2002), Back to Basics (2006), Bionic (2010), Lotus (2012) e Liberation (2018).