Elis Regina: ouça a nova versão de 'Para Lennon e McCartney'

O single Para Lennon e McCartney, agora disponível nas plataformas digitais pela gravadora Trama, apresenta a voz de Elis Regina recuperada de arquivos de estúdio datados de 1976 e restaurada com auxílio de avançados programas de inteligência artificial.

Sob a produção de João Marcello Bôscoli, o trabalho foi conduzido pelo engenheiro de áudio Ricardo Camera e supervisionado pelo cantor Pedro Mariano.



Os novos arranjos foram escritos por Marcelo Maita e se alinham à essência da produção do passado, deixando ainda mais emocionante a estupenda interpretação da cantora. Em seguida foram adicionadas as partes instrumentais gravadas por Daniel de Paula (bateria), Robinho Tavares (baixo), Conrado Goys (guitarra), João Marcello Bôscoli (synth e percussão) e Marcelo Maita (piano e synth analógico).



Outro aspecto notável é que foram utilizados apenas equipamentos vintage, em alguns casos, exatamente os mesmos usados na gravação original. A mixagem e a masterização também ficaram a cargo de Camera.



O lançamento marca um momento especial para a Trama, iniciando a chamada Fase III: "O que poucos sabem é que o nome Trama foi herdado da companhia que a Elis teve nos anos 1970. Quando o André Szajman e eu fundamos a empresa em 1998, encaramos como uma continuidade, uma nova fase do trabalho iniciado por ela", explica Bôscoli.



A Trama, agora em sua nova fase, planeja uma série de ações para reafirmar sua presença no mercado. Isso inclui o resgate, digitalização e restauração de gravações históricas, a remasterização de seu acervo e lançamentos de artistas da nova geração da MPB.





Confira: