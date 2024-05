O montante milionário que Madonna movimentou na economia do Rio

A popstar Madonna realizou um show histórico na Praia de Copacabana na última semana como parte da celebração de seus 40 anos de carreira.



A dona de clássicos como Live To Tell, Vogue e Express Yourself, atraiu 1,6 milhão de pessoas na famosa praia fluminense no evento que ficou marcado com o maior show da carreira da artista.



Com todo esse sucesso, o secretário de segurança pública do Rio, Victor dos Santos, apresentou uma série de dados sobre a passagem da cantora pela cidade.



De acordo com Santos, a economia do Rio foi beneficiada com a entrada de R$ 300 milhões. O número de visitantes também impressionou: 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio, onde sua ocupação hoteleira chegou a 96%.



O show da Celebration Tour foi transmitido simultaneamente pela TV Globo, Multishow e Globoplay. Na TV aberta, foram registrados 22,5 pontos de audiência no Rio, enquanto que em São Paulo a média foi de 14 pontos, de acordo com informações do jornal O Globo.