A famosa briga judicial que aconteceu entre Taylor Swift e seu ex-empresário, Scooter Braun, vai se transformar em uma série documental a ser exibida pela plataforma Discovery+.



Taylor Swift vs. Scooter Bruan: Bad Blood - até então o nome provisório da produção - contará com duas partes, integrando o especial VS da Discovery, que contará com outros especiais: Johnny Depp e Amber Heard e Kim vs. Kanye: The Divorce.



“Fiéis ao formato ‘vs’, os dois episódios examinarão os lados opostos do argumento; um explorando o lado de Swift de que a venda foi conduzida sem consultá-la e que desde então ela foi impedida de recomprar suas gravações originais, e o outro examinando as alegações de Braun de que Swift se recusou a negociar e, em vez disso, incitou uma disputa pública ao colocar sua base de fãs contra ele”, diz a sinopse.



O documentário oferecerá um vislumbre sobre assuntos do mercado como direitos autorais, o funcionamento de seu ecossistema, além de comentários de especialistas do meio jurídico, jornalistas e insiders.



Este especial deverá ser veiculado pela Discovery+ em junho inicialmente no Reino Unido e Irlanda.