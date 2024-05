A estrela pop Lady Gaga anunciou nesta quarta-feira (8) que o filme que conta os bastidores de sua recente turnê Chromatica Ball estreará no dia 25 de maio na plataforma Max.



Em sua conta oficial no Instagram, a hitmaker de Poker Face celebrou o lançamento e deixou uma mensagem aos seus fãs.



“Estou tão entusiasmada por finalmente podermos partilhar o filme The Chromatica Ball com o mundo. Este filme narra um tempo de imensa criatividade… A moda, a dança, a música”, iniciou.



“Passei inúmeras horas na sala de edição a dar vida à minha visão para este filme. É o meu presente para vocês – dirigido, produzido e criado por mim, ao lado de algumas das pessoas mais talentosas e criativas do mundo”.



No teaser de Chromatica Ball, Gaga classifica a produção audiovisual como uma 'vingança colorida': “Revisitar essa turnê me deixa sem palavras pela forma como encontramos apoio uns nos outros. Vocês se mostraram a favor da música e da arte em grande estilo, com um nível de emoção e liberdade que eu nunca vou esquecer. Estádio após estádio. Multidões esgotadas. Cantorias ensurdecedoras. Chromatica foi uma vingança colorida. O caos disso tudo tornou-se pura energia e vida. Com uma textura melhor experiente ao vivo”, concluiu.



Confira: