Globo decide cancelar programa sobre Madonna

O programa Profissão Repórter teve a missão de mostrar os bastidores do megashow que a popstar Madonna apresentou para 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana na última semana.



Porém, com a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, a Globo desistiu da ideia e passou a centralizar sua operação sobre as graves enchentes na região.



“A Globo cancelou a exibição desta edição do ‘Profissão Repórter’ para dar mais espaço para o ‘Jornal da Globo’ com a cobertura da calamidade no Rio Grande do Sul. Na semana que vem, dia 14, o ‘Profissão Repórter’ volta com uma edição especial sobre as enchentes”, informou a emissora em uma nota oficial enviada à imprensa.



No conteúdo que seria apresentado pelo Profissão Repórter, a equipe da Globo mostra algumas histórias de fãs que se deslocaram de outros estados para assistir ao show da estrela pop no Rio.



“O programa que a equipe do Caco Barcellos fez sobre o show da Madonna estará disponível no Globoplay“, concluiu a nota da Globo.