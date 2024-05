Álbum 'Selvagem?' dos Paralamas do Sucesso ganha edição em vinil creme

Selvagem?, o terceiro álbum de estúdio da banda Os Paralamas do Sucesso, acaba de ganhar uma reedição especial em vinil creme pela Universal Music, via EMI-Odeon, que já está disponível aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 199.90.

Este trabalho é notável por sua mistura de gêneros, incluindo new wave, reggae, dub e rumba, e é considerado um dos melhores discos da música brasileira, ocupando a 39ª posição na lista da revista Rolling Stone.

Álbum 'Selvagem?' dos Paralamas do Sucesso ganha edição em vinil creme Foto: Universal Music / EMI Odeon

A capa de Selvagem?, criada por Ricardo Leite, é icônica e mostra Pedro Ribeiro, irmão do baixista Bi Ribeiro, vestido de "selvagem" após uma semana em um acampamento sem tomar banho e sem comer direito. A imagem reflete o espírito independente e desafiador da banda na época.

Faixas como Alagados, A Novidade (com Gilberto Gil), Melô do Marinheiro e a versão cover de Você de Tim Maia se tornaram verdadeiros clássicos do rock, além de Selvagem.

Este álbum revela o momento crucial na carreira dos Paralamas, onde um ponto de virada é observado para a banda e para o movimento rock na década de 1980. A produção é assinada pelo conceituadíssimo Liminha.

Confira o conteúdo completo de Selvagem?, o clássico álbum dos Paralamas do Sucesso, em edição de vinil creme:

Lado A

1 - Alagados (com Gilberto Gil)

2 - Teerã

3 - A Novidade

4 - Melô do Marinheiro

5 - Marujo Dub

Lado B



6 - Selvagem

7 - A Dama E O Vagabundo

8 - There's a Party

9 - O Homem

10 - Você