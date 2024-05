Jaime Costa, Alejandra Olea e Viktoria Siniavskaia: executivos da Believe no Brasil

A Believe, uma das principais empresas de música digital do mundo, abriu um novo escritório em solo brasileiro, no Rio de Janeiro.

Agora, a famosa distribuidora digital francesa, que atua em mais de 50 países e que também conta com escritórios em São Paulo e Salvador, agora conta com um espaço superior a 250 metros quadros no Le Monde Office, um dos complexos empresariais mais modernos e completos do país, situado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Para o lançamento do novo empreendimento, o local contou com uma festa de inauguração que aconteceu no dia 18 de março com a presença José Gil e João Gil, dos Gilsons, os cantores João Gomes, Kadu Martins, Iguinho e Lulinha, os DJs Matt D, Marquinho no Beat e Portugal no Beat, além de outros grandes empresários e atores da indústria da música.

O coquetel de abertura também contou com a presença de executivos internacionais da companhia, como Alejandra Olea (Managing Director de Américas) e Viktoria Siniavskaia (Managing Director & President - META, East & Southern Europe, Américas).

“A Believe está vivendo um momento muito próspero no Brasil. Por meio de investimentos estratégicos em vários segmentos, estamos dedicados a expandir o alcance dos gêneros musicais, especialmente a música urbana, em todo o país.Nosso compromisso inabalável com a inovação no cenário musical brasileiro culminou com o estabelecimento de nossa nova sede - uma prova de nossa dedicação de longo prazo a esse mercado. Esse espaço de última geração foi meticulosamente projetado para capacitar nossas equipes a oferecer um suporte inigualável a uma gama diversificada de artistas e selos que defendemos local e regionalmente”, explica Alejandra Olea.

A expansão do mercado brasileiro - bem como da equipe - motivou a criação do novo escritório, equipado com as tecnologias mais modernas e toda a estrutura necessária para a realização de um serviço ainda melhor para artistas e selos independentes em qualquer estágio de suas carreiras.

Para Jaime Costa (General Manager - Brasil e Portugal), o novo espaço simboliza o sucesso da companhia nos últimos anos e o otimismo com o futuro: “Ver esse novo escritório pronto é a realização de um grande objetivo de toda a equipe da Believe no Brasil. A nova sede representa um novo momento para a companhia e simboliza a expansão da Believe no país nos últimos anos", diz o executivo, que destaca também outras possibilidades que a nova estrutura proporciona.

“A nova sede da Believe no Rio criará mais oportunidades para sediar workshops, sessões de trabalho ampliadas e eventos especiais, além de receber nossos clientes no melhor espaço e conforto possíveis. Buscamos apoiar o crescimento do cenário musical brasileiro e fortalecer ainda mais o investimento local com esse tipo de ação”, finaliza Costa.