Michael Jackson: 'Rock With You' bate 500 milhões de plays no Spotify

Rock With You, um dos grandes sucessos de Michael Jackson (1958-2009) acaba de alcançar a expressiva marca de 500 milhões de plays no Spotify.

A faixa é parte integrante do álbum Off The Wall, lançado em 1979.



Este clássico norteou as rádios e paradas musicais de todo o mundo na época, liderando a Billboard Hot R&B. O single, com apelo dançante, já mostrava a versatilidade de Michael Jackson frente ao gênero e o single também alcançou sucesso em um momento em que o mundo se rendia ao movimento Disco.



Escrita por Rod Temperton e produzida pelo lendário Quincy Jones, Rock With You foi incluída na famosa lista das 500 maiores canções de todos os tempos da Rolling Stone.