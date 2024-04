A chegada de um filho é um marco transformador na vida de qualquer casal, trazendo alegrias imensuráveis e, sem dúvida, uma nova dinâmica ao relacionamento. Entre noites maldormidas, rotinas de alimentação e trocas intermináveis de fraldas, muitos casais buscam manter acesa a chama da intimidade física. A chegada de um filho exige mudanças, mas, com compreensão, comunicação e um pouco de criatividade, é possível reacender essa conexão vital na vida do casal.

A paternidade é uma viagem compartilhada e mesmo desafiadora, e oferece também inúmeras oportunidades para o crescimento do relacionamento. A comunicação franca desempenha um papel crucial nessa jornada e atua como ponte, conectando os desejos e as necessidades de ambos os parceiros. Ao investir tempo e esforço para melhorar a comunicação, os casais podem encontrar novas formas de se conectar e manter viva a chama da intimidade física, reafirmando seu compromisso e amor um pelo outro em cada passo dessa nova fase da vida.

RECONHECER O DESAFIO

O primeiro passo para superar qualquer desafio é reconhecê-lo. A paternidade é gratificante, mas também é exaustiva. O cansaço físico e emocional pode afastar a intimidade do casal. Além disso, a adaptação à nova identidade como país pode levar a uma perda temporária do senso de si mesmo como parceiro romântico.

A base para reconstruir a intimidade física começa com uma comunicação aberta e honesta. E para isso é fundamental que os parceiros compartilhem seus sentimentos, frustrações e desejos sem acusações ou pressões. Comunicar efetivamente vai além das palavras, refere-se também à troca, onde ambos se sentem compreendidos e valorizados.

Escrevo aqui algumas estratégias para potencializar a comunicação do casal

Fale sobre desejos e fantasias: parte da comunicação em um relacionamento envolve compartilhar desejos e fantasias sexuais. Isso pode parecer desafiador, especialmente após a chegada dos filhos, mas abrir esses canais de comunicação pode revitalizar a intimidade física.

Crie oportunidades: ajustar expectativas e encontrar momentos para estarem juntos, mesmo que breves, pode significar a diferença entre manter a conexão viva ou deixá-la esfriar. Aqui, a criatividade e a flexibilidade são essenciais. Organizar um tempo a sós, seja para um jantar romântico em casa após as crianças dormirem, pode fazer uma grande diferença na vida do casal. A ideia aqui é priorizar a relação, mesmo que em pequenas doses.

Busque apoio: às vezes, o desafio de manter a intimidade física pode parecer maior do que um casal consegue gerenciar sozinho. Nesses casos, buscar o apoio de um terapeuta de casais é um caminho sábio. A terapia oferece estratégias personalizadas, além de proporcionar um espaço seguro para discussão e cura.

Redefina a intimidade: a intimidade não precisa ser sinônimo de relações sexuais. Abraços, beijos, carícias ou simplesmente o toque das mãos podem fortalecer a conexão emocional e física. Esses gestos servem como prelúdios para a intimidade sexual ou, por si só, como poderosos atos de amor, afeto e carinho.

A pesquisa “Sexualidade e amamentação: dilemas da mulher/mãe”, de Danielle Moreira Marques e Adriana Lemos, revela que, para as mulheres entrevistadas, a sexualidade está além do sexo - envolve também os papéis e orientações sexuais, erotismo, prazer e envolvimento emocional. Segundo as pesquisadoras, o que predominou nos depoimentos (55%) foi a presença de uma visão mais abrangente de sexualidade, já que, além de “carinho”, as mulheres atribuíram outros aspectos emocionais como “amor”, “atenção” e “sentimento”. Elas consideraram a sexualidade como importante e, até mesmo, essencial para a vida conjugal.

Portanto, nessa fase da vida é importante o diálogo para que os casais busquem novas formas de prazer e intimidade, respeitando o tempo da mulher e todas as mudanças que chegam junto com os filhos.

E você? Está disposto a se reconectar com a intimidade do seu casamento?