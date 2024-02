A contracepção masculina tem sido historicamente menos tratada em comparação com as opções disponíveis para as mulheres. No entanto, a vasectomia é uma forma eficaz de contracepção para homens que desejam assumir a responsabilidade pela prevenção da gravidez ou quantidade de filhos. A ideia de um homem optar por fazer vasectomia em vez de a mulher fazer laqueadura pode ser vista de diferentes maneiras pela sociedade, influenciada por uma variedade de fatores culturais, sociais e individuais.

Em muitas sociedades, as normas de gênero tradicionais ditam que as mulheres têm maior responsabilidade pela contracepção e planejamento familiar. Nesse contexto, o fato de um homem fazer vasectomia pode desafiar as expectativas de gênero estabelecidas, levando a reações de surpresa ou incompreensão. O relato de um homem que procurou o procedimento diz muito sobre isso: “Para realizar a marcação do exame, fui pelo plano de saúde em três urologistas, sendo que todos se recusaram a fazer a vasectomia. Dois deles tentaram me convencer o contrário. O que me incomodou muito foi que os médicos não têm conhecimento específico da lei que autoriza a pessoa com 25 anos ou dois filhos vivos a fazer o procedimento. A lei é bem clara e inclusive, desde 2022, acabou com a exigência do consentimento do cônjuge para a realização da cirurgia”.

Em algumas culturas, a vasectomia pode ser cercada por estigma e tabu, como, por exemplo, a ideia de que o procedimento possa comprometer a masculinidade de um homem. Isso pode levar a sentimentos de vergonha ou relutância em discutir abertamente o tema.

Por outro lado, muitas pessoas defendem a igualdade de gênero e a equidade nas decisões de contracepção. Nessa perspectiva, a vasectomia é vista como um passo em direção à igualdade de gênero, permitindo que homens assumam uma parte mais ativa na responsabilidade pela contracepção e planejamento familiar. Atitude com alta valoração pelas mulheres.

Muitos valorizam a autonomia e o empoderamento individual na tomada de decisões relacionadas à saúde reprodutiva. Para essas pessoas, a decisão do homem pode ser considerada como um ato de autonomia pessoal, permitindo-lhe assumir controle sobre sua fertilidade, o que contribui de forma significativa para o planejamento familiar do casal.

Você sabe o que é a vasectomia?

É um procedimento cirúrgico simples projetado para impedir a passagem do esperma durante a ejaculação. Durante a operação, os ductos deferentes, tubos que transportam o esperma dos testículos para a uretra, são cortados ou bloqueados, impedindo a mistura do esperma com o fluido seminal. Como resultado, o homem se torna incapaz de engravidar uma parceira sexual.

No livro "The Decision: Your prostate, your vasectomy, your choice", de John C. McHugh, o autor explora a vasectomia e outras decisões relacionadas à saúde masculina. O autor enfatiza os benefícios e considerações éticas envolvidas na tomada de decisão, permitindo que os homens assumam o controle de sua saúde reprodutiva de forma consciente e informada. O autor também afirma que a vasectomia é altamente eficaz na prevenção da gravidez, com uma taxa de sucesso de mais de 99%.

Como funciona o procedimento?

A vasectomia é realizada por um urologista, um médico especializado no tratamento de problemas relacionados ao sistema urinário masculino e ao sistema reprodutivo. O procedimento geralmente leva cerca de 20 a 30 minutos para ser concluído e os pacientes podem retornar para casa logo em seguida.

O homem do relato acima completa: “A recuperação é tranquila, se o paciente seguir todas as orientações adequadamente. O médico me receitou um remédio para dor, caso necessário, e recomendou gelo e repouso absoluto por dois dias. Pode andar, dirigir em pequenas distâncias, porém, nada de atividades que exijam mais que o básico de esforço. Relações sexuais somente 10 dias depois, e com camisinha”, explica.

Consultar um urologista para obter mais detalhes sobre a vasectomia é o primeiro passo para tomar uma decisão concreta sobre esse importante procedimento contraceptivo masculino.