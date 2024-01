Iniciar conversas sobre sexualidade com filhos adolescentes é mais do que transmitir conhecimento e cuidado, é uma oportunidade para fortalecer os laços emocionais e criar um ambiente onde eles encontram confiança e compreensão. Informações genéricas são acessíveis na internet, mas o acolhimento, não.

É desafiador abordar esse tema delicado com os adolescentes e ficamos, muitas vezes, com receio de falar “bobagens” ou passar alguma informação errada. Para os pais ou responsáveis é muito importante buscar ajuda para responder às dúvidas dos jovens. Eles são muito curiosos e, em grupos e por meio das redes sociais, podem trocar e receber informações equivocadas.

Relacionamos algumas estratégias que não apenas orientam os pais na abordagem do difícil tema que é a sexualidade, mas também promovem uma conexão mais profunda com os filhos durante esse processo.

1. O vínculo afetivo como base

Desde cedo, estabeleça uma base sólida para um relacionamento aberto e amigável. Mostre aos filhos que eles podem confiar em você, crie desde cedo um laço generoso e transparente para o diálogo. Aborde o assunto mesmo sem eles perguntarem e mostre confiança. Essa comunicação dá ao seu filho a percepção que você pode ser também um amigo. A confiança e o tempo são duas moedas universais poderosas e usá-las pode fortalecer a relação de vocês.

2. Encontros Significativos

A relação de confiança se estabelece quando o outro sabe que pode contar com você. Mesmo que o assunto trazido seja difícil, é importante não repreender e jamais debochar ou criticar. Isso apenas vai trazer distanciamento e o filho poderá deixar de contar com você. Ele se sentirá sozinho e sem apoio, esse é um sentimento muito negativo para um adolescente que precisa de ajuda.

3. Clareza e

Empatia

Abordar a sexualidade com filhos adolescentes pode parecer um processo complexo, desafiador e desconfortável. No entanto, essa é uma parte essencial para se tornarem adultos confiantes e seguros em relação à sexualidade.

Utilize sempre uma linguagem clara e empática. Mostre que você compreende as complexidades do assunto e está disposto a guiá-los sem julgamentos. Sexualidade para um adolescente pode ser um tema constrangedor e as piadas podem soar como bullying ou deboche.

Seja referência para os filhos. Os adolescentes aprendem não apenas com as palavras, mas principalmente com as ações dos pais. Respeitar as pessoas como elas são transmite maturidade social.

4. Diálogo Bidirecional

Encoraje seu filho com perguntas e ouça atentamente, criando um espaço seguro para que eles expressem suas dúvidas e inquietações. É claro que as informações precisam ser colocadas gradualmente, ajustando e respeitando a maturidade e a idade dos filhos. Deixe que esse diálogo ocorra de modo gradual e paciente, sempre respeitando o ritmo natural do desenvolvimento de cada um.

Nós temos cinco traços de caráter. O introspectivo, o comunicador, o negociador, o planejador e o extrovertido. Se você souber o perfil de cada filho, com certeza a sua comunicação será muito mais fluida e isso pode estreitar a relação de vocês. Os adolescentes que se sentem apoiados em casa adquirem uma estrutura psicológica para enfrentar os problemas no relacionamento da vida adulta.

O livro 'Parentalidade Consciente: Como o autoconhecimento nos ajuda a criar nossos filhos', escrito por Daniel J. Siegel e Mary Hartzell explica que, ao estabelecer relacionamentos fortes dentro da família, os jovens aprendem a construir conexões significativas no mundo exterior.

Aproveite as férias e se aproxime mais dos filhos, antes de ser pai, seja amigo, parceiro e confidente. Nessas férias, escolha momentos para conversas sobre a vida e priorize princípios e valores, não as regras.