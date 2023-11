A 21ª Flip começou no dia 22 e irá até 26 de novembro

É brega, já aviso! (Antes de pedir desculpas pelo sumiço, porque sim, estou sumida, por motivos de burnout e também turnê nacional lançando meu livro, abaixo vou por mais informações, aguardem). É clichê! Mas, o que seria da vida se não fossem os clichês? Se não fosse a emoção do brega? Do romântico? Da nossa crença de que há alguma magia em qualquer coisa?

E a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) é justamente sobre isso: a magia dos encontros dos corpos nas ruas. Quem me lê aqui sabe que eu sou obcecada por este tema. Pela possibilidade da gente se esbarrar nas encruzilhadas da vida, com nossos corpos em movimento, pela vida, experienciando o que é para ser vivido. A revolução que eu acredito é na subversão dos corpos felizes e, não precisei de muitas edições da Flip para constatar isso, mas, estar na segunda pós-pandemia é o momento de celebrar. Ainda. E talvez sempre seja.

Entre o queer, o LGBTQIA+, as mulheridades, a favela, o funk, a periferia, os feminismos e o desejo de derrubar o capitalismo, nos encruzilhamos Paraty adentro, em tudo que é possível - mas também no que é realismo mágico (salve, Gabo), literalmente - ou não. Mas há o encanto dos corpos se chocando.

E, pensando nestes encontros que os corpos podem vivenciar na Flip, fiz uma curadoria aqui de atividades e mesas que passeiam, de alguma maneira, pelo tema.



Quinta (23/11)



16h - Narrativas e mulheridades na Casa Baderna com Apeagá, Tawane Teodoro, Aflodescente, Carolina Peixoto e Jéssica Balbino, com o lançamento do livro "gasolina & fósforo".

Lançamento do livro 'Gasolina & Fósforo'

16h - Autógrafos do livro “Histórias para quem dormir? – Expondo os contos de fadas para despertar“, de Nicole Aun e Alessandra Rodrigues, pelo selo “Atreva-se” da editora Claraboia na Casa Pagã (Matriz Cultural)

Sexta-feira (24/11)

11h - Ocupa Paratii com a mesa "Gasolina & Jogo: existências à deriva"com Brisa de Souza, Patricia Jimin e Jéssica Balbino lançando os livros "de tanto me deixar levar fiquei à deriva", "A dona do jogo" e "gasolina & fósforo".

16h - Mesa "Um teto todo nosso" no Sesc Santa Rita com Giovana Madalosso e Odailta Alves

16h30 - Casa Poéticas Negras com Esmeralda Ribeiro, Angel Aguiar e Mel Duarte

19h - UMA LEITURA SOB OS ESCOMBROS DE GAZA. Uma troca de cartas entre os escritores Jamil Chade e Juliana Monteiro na Casa Libre + Graviola Digital



22h - Natasha Félix convida Joss Dee no Auditório da Matriz na performance Apupú - onde os corpos vibram

sábado (25.11)

14h - Mesa "Invenção e Território" no Sesc Santa Rita com Luciany Aparecida e Sony Fersec

14h - Lançamento do livro "Encurtamentos" na Casa Gueto com Victor Costa

16h - Lançamento do livro "A compulsão de Clarice" com Mariana Vilela, na Casa Pagã

19h - Mesa "A guerra contra as mulheres e a resistência feminista", com Silvia Federici, Verónica Gago e Luci Cavallero Mediação Jéssica Balbino ~ Intervenção política com Talíria Petrone ~ Intervenção artistica da Luiza Romão antes da mesa na Flipei.

22 - show Don L na Flipei

domingo (26)

14h - Mesa "Vez, voz e verso" no Sesc Santa Rita com Conceição Evaristo, Sérgio Vaz e Roberta Estrela D'Alva