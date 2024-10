A Hering lança coleção alto verão 25 tendo como estrela a atriz Bruna Marquezine. Com 144 anos de história, a marca une tradição e modernidade em uma coleção que reflete a essência do verão brasileiro. As camisas se destacam como item-chave da estação em diversas versões, desde listras náuticas até estampas de peixe. A coleção investe em peças versáteis e frescas, ideais para aproveitar as altas temperaturas com conforto e estilo. Entre os itens mais desejados, destacam-se a alfaiataria em linho, calças de modelagens soltas e conjuntos de camisas e calças de listras. A marca reforça o uso de matérias-primas naturais, como linho e algodão, que proporcionam leveza para os dias quentes.



Heróis

Inspirada no universo Marvel, a C&A lança a coleção “Marvel – O Poder é Nosso”, composta por camisetas e meias . Essa é a segunda collab no Brasil da Marvel, que se uniu ao KondZilla e convidou os artistas Jovem MK, MC Luanna e Malcolm VL para interpretar uma música trap que faz um link entre os heróis negros da marca e a realidade da juventude preta no Brasil. O single “O Poder É Nosso” foi escrito por Coruja BC1, com produção musical do Dj MaxnosBeatZ. As estampas e artes foram transformadas em peças de personagens como Tempestade, Shuri, Miles Morales e Pantera Negra. As peças também incorporam frases da letra da música nas estampas e aviamentos, fortalecendo a conexão dos produtos com o projeto.

Mostro Archive Pack

A PUMA lança o mais recente capítulo da história do Mostro com o lançamento do Archive Pack. Em duas opções de cores, marfim e preto, apresenta um acabamento sutilmente desgastado, combinado com material técnico ripstop no cabedal. O resultado é uma expressão atemporal do design híbrido, que faz referência à herança do modelo no fim dos anos 1990, mantendo um visual minimalista e de bom gosto. O Mostro de perfil baixo vem com características marcantes, como sola com cravos e fecho funcional em alça. O lançamento comemora o 25º aniversário da silhueta que desafia as convenções.