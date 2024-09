A NV, marca de moda fundada pela empresária Nati Vozza, apresenta a NV Labs: linha com um conceito que trará um novo experimento de moda a cada nova série lançada, criando peças a partir de clássicos revisitados, utilizando detalhes diferenciados para criações inovadoras. A modernização vem através de elementos reposicionados e deslocados, além do contraste de lavanderias. Para a primeira coleção, a NV Labs revista o atemporal denim. Bolsos são aplicados em lugares inusitados, cós duplo e detalhes de cabeça para baixo viraram assinaturas do primeiro NV Labs. Para acentuar a identidade da linha, os botões tradicionais de jeans e as tags externas em couro aparecem na cor branca, adicionando um toque moderno e estiloso.

INSPIRAÇÕES DE BELL HOOKS

A Westwing apresenta sua nova coleção exclusiva, assinada pela artista, designer gráfica e escritora Marcela Scheid. A linha, que inclui toalhas de praia, capas de almofadas e azulejos decorativos, propõe uma reflexão sobre a importância do autoflorescimento, do autoamor e de todas as autodescobertas. As peças foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer um toque de inspiração ao ambiente, combinando estilo com propósito. Marcela se inspirou no livro “Tudo sobre amor”, de bell hooks, e trouxe como referência o florescer conectado com todos os autos e a chegada da estação da primavera. Todas as peças trazem frases marcantes que destacam o conceito central da coleção. O vermelho, cor icônica de Marcela, é a tonalidade predominante dos produtos.



10 anos de história

A Kronne, marca conhecida por suas criações atemporais e sofisticadas, lança coleção em comemoração aos seus 10 anos em parceria especial com a Sanrio, licenciadora da Hello Kitty. A coleção marca o encontro com a personagem que celebra 50 anos. As peças, que vão de blazers a vestidos, passando por tops, blusas, saias, calças, shorts, bodies e conjuntos, foram desenvolvidas para refletir a estética cool dos anos 2000, mas com a assinatura clean e minimalista que define o DNA da Kronne. Voltada para mulheres seguras de sua personalidade, que valorizam o conforto e a durabilidade em peças atemporais, a coleção busca conectar a nostalgia e a diversão.