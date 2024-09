A Pampili, marca para o público feminino infantil, e a Cacau Show fizeram uma collab de calçados e acessórios infantis inspirados nos personagens Chocomonstros, os adoráveis monstrinhos da Cacau Show que trabalham na fábrica de chocolates. Cada Chocomonstro possui uma personalidade única e desempenha um papel especial na produção dos chocolates. A nova coleção conta com oito bolsas, 20 sapatos (entre eles 15 modelos de tênis e cinco modelos de sandálias) e dez pins colecionáveis, produtos que combinam estilo, praticidade, modernidade e inovação, priorizando o conforto, tecnologia e a acessibilidade. São mais de 15 estampas diferentes divididas em Pampili Mini, Pampili e Tweenie, categorias que acompanham todas as fases da infância e adolescência.

Para mulheres

A Democrata, com 44 anos de vida, líder no mercado de calçados masculinos, lança a primeira linha para mulheres. Chega com uma coleção de tênis urbanos, casuais, contemporâneos – o primeiro passo de uma nova história que começa a ser construída depois muito sucesso, uma produção de 23 mil pares por dia e exportação consolidada para 30 países. Gisele Bündchen, da mesma idade da empresa, é quem apresenta a nova marca, carregando com ela os principais valores do negócio: tradição, experiência e reconhecimento.

Jeans vintage

A Aramis entende que o denim é uma expressão de estilo, adaptando-se às diferentes ocasiões do dia a dia e evoluindo com novas tendências e inovações. Com uma grande variedade de jeans, a marca adiciona ao seu extenso portfólio a lavagem dirty, que traz um visual vintage alinhado às tendências da moda. O Jeans Dirty, traz um visual retrô que remete à autenticidade e ao estilo pessoal. A estética vintage é combinada com a modernidade de um jeans que, embora novo, carrega a história e a personalidade de uma peça já vivida. Ideal para quem busca uma aparência despojada e cheia de atitude.