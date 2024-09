New Balance lança o Fresh Foam X More v5, modelo de performance com maior amortecimento da marca. Elaborado para corredores de todos os perfis, a nova versão do calçado é destaque por seu conforto e perfil maximalista. Mais confortável, estável e respirável em relação à versão anterior, é ideal para uso em treinos de rodagem e caminhadas. Com um ligeiro aumento da entressola e bases mais largas em comparação à última versão, o Fresh Foam X More v5 proporciona mais conforto e amortecimento, ao mesmo tempo em que oferece estabilidade e segurança ao corredor.

A Youcom lançou sua primeira coleção em parceria com uma influenciadora. A escolhida foi Malu Camargo, que traduz a moda de uma forma democrática para o público jovem. Ela trouxe seu estilo para a collab, que resultou em uma coleção-cápsula com 24 itens. Entre as peças, jeans, blusas, saias, regatas e acessórios, com muita informação de moda e novidades ao portfólio da marca, como a saia balonê, broches e cuecas samba-canção.

A Rommanel lançou coleção temática especial em uma parceria com a The Walt Disney Company Brasil, com o tema do filme Divertida Mente 2, da Disney e da Pixar. Cada um dos sete personagens principais do longa-metragem, que simbolizam as emoções da mente de uma adolescente, são representados por itens cuidadosamente desenhados para refletir suas características únicas. Os berloques exclusivos em Prata 925 maciça trazem as particularidades da Alegria, da Tristeza, do Nojinho e da Ansiedade. A Alegria também é retratada em um escapulário único, de 65cm, assim como o personagem Raiva. Também fazem parte da coleção um kit de brinco e uma pulseira, intitulados “Mix Emoções”, cada um com seis zircônias das cores dos personagens.