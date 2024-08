Bernardinho e Bruninho, pai técnico e filho atleta do vôlei do país





A Hering convidou ninguém menos que duas estrelas olímpicas para sua campanha do Dia dos Pais: Bernardinho e Bruninho, pai técnico e filho atleta do vôlei do país. A dupla compartilha suas vivências, desafios, aprendizados e intimidades da relação entre pai e filho, dentro e fora das quadras.

O mote da campanha é “ser pai é um esporte de alta performance” e a

Hering reforça que ser pai é mais do que um título, é uma oportunidade de autodescoberta, um mergulho profundo na própria alma para fazer a tarefa mais encantadora e complexa da vida: criar um filho. Para a nova coleção, a marca traz mais uma novidade para o seu amplo portfólio de camisetas: a Super Cotton Pima, desenvolvida em algodão peruano nobre, que conta com toque macio e malha encorpada.

Pai intelectual

Para esse Dia dos Pais, a Foxton convidou o filósofo, escritor e psicoterapeuta Emanuel Aragão para celebrar a data e se aprofundar em um diálogo reflexivo sobre os desafios e as oportunidades da paternidade moderna. Sob um olhar especial, ele aborda a importância dos homens adquirirem novos conhecimentos e questionarem antigas convenções para evoluírem enquanto pais, companheiros e pessoas. Pai de dois meninos, Aragão debate diversas temáticas, além da paternidade ativa, responsabilidade compartilhada e envolvimento contínuo e consciente na criação dos filhos. A Foxton veste e inspira o homem contemporâneo, com estilo atemporal.

Pai esportivo

A campanha da Shop2gether questiona “onde você escolhe investir seu tempo?” e tem como garoto propaganda Rodrigo Calazans, pai de gêmeos. O intuito é mostrar que os pais podem curtir a família que a empresa rapidamente atende os pedidos com a curadoria de mais de 450 marcas. A ideia é proporcionar a reflexão de como os momentos paternais inegociáveis se misturam aos hobbies favoritos, que são passados como uma herança entre gerações.