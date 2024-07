Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são estrelas da campanha de óculos da Zerezes e mostram como os acessórios podem adicionar um toque extra de charme e mistério ao visual, transformando-se em verdadeiros ícones de estilo. Para o casal, o acessório tem o poder de transformar a autoestima. A marca se destaca no mercado por suas armações contemporâneas e por valorizar a individualidade e a experiência de cada cliente.

Relógios

Lacoste apresentou uma nova versão do relógio Lacoste.12.12 e o novo Lacoste.12.12 Hero, ambos fabricados pelo Grupo Movado Inc. sob licença da Lacoste. A coleção carrega traços da icônica Polo Lacoste. A nova versão abraça a essência do verão e apresenta um estilo fresh de estética vibrante, com a nova caixa e pulseira semitransparente com a padronagem petit-piqué, combinando estilo e conforto. O Lacoste.12.12 Hero ampliou os elementos de design icônicos do modelo-base para entregar uma nova edição definida por detalhes de grandes dimensões. A reinterpretação extragrande está presente na padronagem petit-piqué da caixa e da pulseira em silicone macio, no crocodilo marcando as 3h e na coroa em alumínio, que traz destaque para a cor.

Plus Size

Trazendo um universo de referências de lifestyle e comportamento para a moda, a Ashua Curve & Plus Size lançou novo drop da coleção Ashua4You. Com um mix de peças na estética college, que faz referência aos tradicionais uniformes escolares, a coleção também se inspira na cultura nerd, para a felicidade das apaixonadas por games, séries e filmes. Focado nas melhores trends dos anos 1990 e 2000, o lançamento traz à tona uma releitura de clássicos como a alfaiataria xadrez, conjuntos de sarja, calças baggy e cargo. Uma das peças mais icônicas é uma t-shirt do filme “Clueless” (As Patricinhas de Beverly Hills), que impactou o mundo da moda através dos figurinos das personagens Cher e Dionne.