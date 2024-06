A Converse desenvolveu a linha BeMY2K personalizando as clássicas silhuetas com referências ao estilo dos anos 2000. A série terá cinco pares: Run Star Legacy CX, o Run Star Hike Platform, o Chuck Taylor All Star Lift Platform, o Chuck 70 e o tradicional Chuck Taylor All Star. Cada um apresenta estampas em formato de coração, com detalhes sutis e particulares em suas configurações. Adicionando um estilo skatista à BeMY2K, o Rival V2 ganha sua versão para a linha, estruturado em couro branco e reforçado. O Chuck Taylor All Star Lift é agregado em sua edição Ox (de cano baixo) e parte superior rosa. O clássico Chuck Taylor All Star é oferecido em duas opções: uma vermelha e outra preta.

Sofisticação

A marca de bijuteria fina Vehr completa quatro anos, com seu design elegante, moderno e minimalista. São peças de arte que trazem a reinvenção como movimento estético e transitam no dinamismo entre os tempos. Thais Kah e Mariana Sgarbi são os nomes por trás da marca.

Conforto

Acabam de chegar ao Brasil os novos modelos de sandálias com a tecnologia exclusiva Free Feel da marca Crocs, que une conforto absoluto e estilo descomplicado, proporcionando uma sensação única como se você não estivesse usando nada. A tecnologia Free Feel inclui uma série de características como tiras extremamente macias que abraçam os pés, garantindo uma sensação de suavidade ao toque e acabamento sem costuras eliminando qualquer risco de irritação e atrito.