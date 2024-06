A Arezzo acaba de lançar “The Love Club”, coleção-cápsula que celebra o amor com seu símbolo mais icônico: o coração. A campanha, estrelada pela it-girl Livia Nunes, traz a essência da paixão e brinca com o jogo de palavras amor e sorte. A coleção apresenta uma cartela de tonalidades intensas de vermelho e roxo, que criam uma atmosfera sexy e feminina, enquanto a cor prata adiciona um toque contemporâneo e moderno. Além de ser marcada pelo amor, essa coleção traz um toque “fun” e “chic” para todas as mulheres. E ainda realça peças em metais autênticos que adornam sapatos, bolsas e acessórios da coleção.

Bordar com wi-fi

A Singer acaba de lançar a primeira máquina de bordar e costurar com Wi-Fi do Brasil. Uma boa notícia para o mercado de moda, que movimenta mais de R$ 150 bilhões anualmente, conforme dados da Abit – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. A nova máquina, modelo SE9185, vem com uma tela de 7 polegadas acoplada, proporcionando uma experiência digital, intuitiva e completa para quem costura. E já vem configurada com 251 pontos de costura e 4 fontes de letras, oferece 151 possibilidades de bordado na memória, além de 10 fontes adicionais para a atividade.

Parceria

A Aramis fez uma parceria com Alexandre Herchcovitch e dela nasceu uma coleção de 20 peças, entre camisas, camisetas, calças, casacos, meias e tênis, com direção criativa de Herchcovitch, na concepção tanto da coleção quanto da campanha. O olhar criativo e fashionista do estilista se uniu à sofisticação e atemporalidade da marca, produzindo peças que redefinem as possibilidades do guarda-roupa dos homens. O resultao foi um outro olhar do streetwear para os homens brasileiros.