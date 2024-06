A Beira Rio lança campanha, estrelada por Camila Queiroz, com fusão da versatilidade e autenticidade. A coleção traz o street style com a desconstrução do dress code como pano de fundo. Com acordes cromáticos que evocam o esplendor de um pôr do sol a marca traz peças contemporâneas. O styling despretensiosamente requintado, apresenta detalhes em recortes e assimetria, além de maxiacessórios.

Com muito estilo

A charmosa loja Vivi di Colori se destaca pelas peças de design, muitas delas coloridas, alegres, com estampas, mas principalmente, por todas serem bem funcionais. São ótimas opções para presentes para o Dia dos Namorados. A empresária italiana Federica Arata e o designer e artista plástico mineiro Beto Silva fazem curadoria de alto nível. Uma das opções é a luminária Flowerpot do designer Verner Panton.

Parceria

A Baw, marca que possui a cara do streetwear brasileiro, e a Reebok, se uniram para uma parceria que promete conquistar todos os gostos. O drop faz parte do plano de comemoração de 10 anos de Baw, que conta com 10 collabs exclusivas que estão sendo lançadas ao longo do ano. A fusão entre tradição e vanguarda resultou em produtos funcionais, de qualidade, e que refletem as tendências contemporâneas brasileiras. Serão lançadas 26 peças entre casacos e camisetas, calças, shorts, meias e acessórios, como pochetes e bonés. E um dos tênis mais icônicos da marca – o Club C – ganhou uma versão repaginada, com duas variações de cores.