Marilyn



A Ótica Chilli Beans acaba de lançar a coleção de Marilyn Monroe, inspirada na elegância, autenticidade e no legado duradouro da atriz, em uma fusão entre o glamour vintage de Hollywood e o estilo contemporâneo. Os modelos são versáteis, para qualquer tipo de ocasião, e trazem leveza e resistência aos óculos de grau, oferecendo diversos modelos com design. A coleção é composta por nove peças, entre óculos solar e de grau.

A O.U.I – Original Unique Individuel Paris Divulgação

Para elas

A O.U.I – Original Unique Individuel Paris lançou a nova linha La Villette 470. Além do Eau de Parfum que já existia, a marca acrescentou a loção hidratante e o creme riche desodorante, para deixar a mulher ainda mais perfumada. A fragrância é uma releitura da chypre floral com fundo de madeiras e saída frutada. Elegante e cabe bem no dia a dia.

BO.BÔ e Hector Albertazzi se uniram em uma collab de acessórios para o Dia das Mães Divulgação

Parceria

BO.BÔ e Hector Albertazzi se uniram em uma collab de acessórios para o Dia das Mães. A colaboração funde os métiers das duas marcas. Com base nas técnicas de joalheria, o trabalho manual das oficinas da Hector deu vida a um bracelete, ear cuffs e colares que carregam a estética bold da BO.BÔ, através da presença de um de seus principais ícones: a cobra – símbolo de renovação e transformação. A tradição e o olhar contemporâneo em comum entre as duas casas resultaram em acessórios que imprimem uma sofisticação atemporal.