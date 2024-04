Com sua vasta experiência em estratégia de negócios e sua paixão pela moda, Giuliny Shauer assumiu a direção criativa da aguardada coleção "Argentina" da King&Joe. Inspirada no propósito da marca de ajudar as pessoas a perseguirem seus sonhos e se reinventarem, cada coleção é ambientada em um país ou região diferente. Esta coleção em particular busca capturar um olhar fresco e autêntico sobre a Argentina, incorporando elementos culturais únicos do país.

Joias

Misha e Maria Braz fizeram uma collab e lançaram uma gama de peças que encapsulam a visão jovem e aspiracional de Maria. Inspirada em elementos fortes, dramáticos e góticos, com toques românticos e glamourosos, a parceria vem dividida em três coleções distintas que refletem a diversidade de gostos de Maria Braz, desde o romântico até o rocker e o glam. Uma novidade é o ródio negro cravejado, adicionando um elemento de luxo e sofisticação às peças.



Releitura

Com inspiração no streetwear nas quadras de basquete e em movimentos urbanos como o breakdance e o hip hop da década de 90, a Reserva Go, núcleo de calçados e acessórios da Reserva, resgata o retrô no novo sneaker R-Broox, mas com a autenticidade da marca. O tênis conta com o design autoral e autêntico da marca em seis mix de cores diferentes. As texturas do couro premium e camurça felp combinadas e a clássica assinatura R da Reserva Go agregam ainda mais estilo ao modelo que se encaixa em diferentes looks e lifestyles.