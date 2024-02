A G-Shock, marca de relógios de resistência, lança a linha feminina Nature Healing e a masculina Nature’s Color, ambas inspiradas em tonalidades da natureza, na flora e no design botânico. A paleta de cores passeia por flores, ervas e árvores, resultando em tons calmos, suaves e minimalistas, que combinam bem com a moda casual. Para completar a iniciativa, os principais componentes da resina são feitos de material biológico, produzido a partir de recursos orgânicos renováveis com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 e o impacto ambiental. São quatro modelos: A linha feminina tem o modelo octagonal e a masculina conta com três modelos: o digital padrão o de caixa octogonal

e o botão frontal.

Dinamarquesa

A marca dinamarquesa Ganni entrou no Shop2gether. Um símbolo do estilo nórdico descolado sem fazer esforço, com escolhas que fazem toda a diferença nos looks. Entre elas, carteiras, t-shirts, vestidos, calças, chapéus, bolsas e a famosa bota cowboy, que virou ícone da marca. Algumas peças

serão vendidas com exclusividade no Brasil pelo Shop2gether.A marca foi criada em Copenhagen no ano 2000 como uma marca de cashmere. Desde 2009, é comandada por Nicolaj and Ditte Reffstrup.

Espacial

A coleção Levi’s x Gundam SEED, fruto da colaboração entre a Levi’s e a icônica franquia de ficção científica japonesa Mobile Suit Gundam, é uma fusão perfeita entre moda e futurismo. Inspirada no universo Gundam, a linha apresenta peças arrojadas que capturam a essência dos filmes de sci-fi, como o jeans Levi’s x Gundam SEED ‘93 501 e a Relaxed Trucker, ambos adornados com estampas do Strike Gundam e detalhes que remetem à tecnologia e ao design da série. A coleção inclui camisetas e acessórios funcionais.