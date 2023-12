A Hope Resort, marca de beachwear e fitness do grupo, anunciou novo posicionamento e para consolidar esse momento reuniu um time de primeira em um retiro imersivo no hotel Carmel Taíba, o Hope Summer Resort. A marca lançou uma linha de alto verão com muito biquíni, maiô, saída de praia, canga etc.



John John apresenta looks para fim de ano e férias Divulgação

Fim de ano

Com paleta de cores claras, tecidos e shapes especiais, a John John apresenta looks para fim de ano e férias com a coleção Wishesas, que traz peças pensadas para compor looks de viagem e festas, desde happy hours até celebrações que acontecem nos últimos meses do ano. São tecidos e shapes especiais, com peças de brilho e hot fix, trabalhadas com transparências e sugeridas com diferentes sobreposições, além de detalhes com franjas que dão um acabamento especial às peças. A linha masculina traz camisetas com lavagem clara, estampas exclusivas, peças de linho e sarja e nas cores prata,dourado, off white, areia e branco.

A Lenvie, empresa de perfumaria autoral, Divulgação

Collab

A Lenvie, empresa de perfumaria autoral, uniu-se à Água de Coco, marca de moda praia criada pela estilista Liana Thomaz, para uma collab que traduz de maneira autêntica e criativa o estilo de vida solar e brasileiro. A união resultou na criação da fragrância “Terra do Sol”, que poderá ser encontrada em quatro diferentes formatos: difusor, vela, sabonete líquido e água perfumada. Criada pela perfumista Fanny Grau, o perfil solar e refrescante da fragrância se dá através do frescor da bergamota, que se aquece com um toque de noz-moscada. Juntos, esses elementos trazem uma leve picância, que se funde às notas delicadas da peônia, criando um floral cítrico de frescor absoluto, finalizado com a sensualidade do musk e a sobriedade do guaiaco.