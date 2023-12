A Mahogany, marca especializada em produzir e comercializar cosméticos premium lança linha de produtos em parceria com a cantora sertaneja Simone Mendes. Composta por três itens exclusivos: uma fragrância corporal, um sabonete líquido, e um difusor de ambiente, com essência exuberante, com acordes frescos de bergamota e limão, unidos à delicadeza do jasmim e do alecrim, criando uma perfumação única para o ambiente.

A On, marca suíça de vestuário esportivo Divulgação

Cloudeclipse

A On, marca suíça de vestuário esportivo, lançou o tênis de corrida com superamortecimento CloudEclipse,. Feito de espuma Helion, absorve o impacto para um movimento de rolagem suave, do calcanhar ao dedo do pé, porque tem duas camadas de CloudTec Phase®, garantindo passadas aceleradas em longas distâncias e máximo conforto. Ideal para corridas de estrada, corridas longas, treinos diários e corridas de alto desempenho. O modelo foi tingido com a técnica dope-dye, que usa 90% menos água do que as técnicas de tingimento convencionais. E mais: o próprio material é feito com poliéster 100% reciclado.

Coleção Dafiti, fruta de sua collab com o influenciador Mohamad Hindi Divulgação

Collab

A Dafiti lança, dia 5, coleção exclusiva, fruta de sua collab com o influenciador Mohamad Hindi e a marca de roupas Desgosto. Composta por seis camisetas, a coleção apresenta estampas divertidas e relacionadas a comidas: coxinha, pizza, X-tudão, café, caipirinha e shawarma. É a primeira vez em que a Dafiti lança uma coleção fruto de colaborações entre marcas e influenciadores.