As cores estimulam emoções, percepções e até mesmo apetite. Escolher louças com tons divertidos pode transformar uma mesa comum em um local alegre e acolhedor, onde as refeições se tornam momentos de prazer e celebração. E foi pensando nisso que a Le Lis Casa lançou a coleção Adana. A linha é composta por pratos rasos e de sobremesa, além de bowls e travessas que trazem cores fortes nos tons de laranja, amarelo, azul e vermelho queimado.

Ameixa

A nova linha do Boticário reúne nove produtos inovadores, com mais de 90% de ingredientes naturais, além de serem cruelty free e veganos. Os produtos para corpo estimulam a produção natural de colágeno e nutrem a pele, deixando-a com um aspecto saudável e brilho natural a partir do exclusivo óleo de quinoa, que possui alta concentração de ômegas. Todos são da linha Ameixa Dourada.

Converse Vintage Athletic Divulgação

Vintage

A Converse, que anda em direção ao futuro, celebra o passado com o lançamento dos modelos Vintage Athletic. Eles trazem cores e materiais que homenageiam as heranças clássicas da marca, incorporando a camurça e a sarja em cores neutras contrastantes. Além disso, conta com o modelo Chuck 70 3V, com fechamento em velcro, proporcionando um calçar fácil. Os principais benefícios que a linha oferece são: a parte superior em sarja, a lingueta em lona, cadarços de algodão e o amortecimento na palmilha para conforto constante.