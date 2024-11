A voz em ascensão do pagode urbano, Lukinhas, segue conquistando espaço na nova cena musical brasileira. O cantor e compositor apresenta sua nova música, Menor Sonhador, em parceria com Xande de Pilares. O lançamento marca um momento importante para ambos: Lukinhas reforça sua trajetória como um dos principais nomes da nova geração, enquanto Xande de Pilares, vencedor do Grammy Latino, brilha em seu primeiro trabalho após a conquista do prêmio.

Disponível em todas as plataformas digitais, a faixa celebra os desafios e vitórias de quem luta para realizar seus sonhos, especialmente os jovens das comunidades. Para Lukinhas, Menor Sonhador tem uma ligação pessoal:

"O menor sonhador da música sou eu, quando era criança. O Rapha Oliveira, que também compôs a música comigo, foi cria da Cidade de Deus. Nós dois fomos esses menores sonhadores, sonhando em viver de música, e hoje conseguimos realizar isso."

A música também é um convite para todos que enfrentam barreiras a nunca desistirem. "Essa música fala muito sobre os menores que sonham em viver do que amam, seja na música ou em uma carreira acadêmica. É sobre acreditar e não desistir", destaca Lukinhas.

A colaboração com Xande de Pilares foi um sonho realizado para Lukinhas. "Sempre fui muito fã do Xande de Pilares. Ter uma pessoa preta, com o tamanho e a trajetória dele, ao meu lado foi incrível. Ele desceu alguns degraus para me ajudar, sabendo a importância desse feat para mim. Isso me marcou muito e me ensinou a importância de retribuir quando eu também chegar lá."

Ao ouvir a letra de Menor Sonhador, Xande de Pilares sentiu uma conexão imediata e compartilhou como a música o emocionou:

"Eu, no meu caso, tenho muitos exemplos da minha vida. Tenho Almir Guineto, que veio da favela, Bezerra da Silva, Prateado, entre outros que eu conheço. E eles, de certa forma, me passaram uma coisa assim: vai que você vai chegar. Por isso, quando eu li a sua letra, eu lembrei de uma música que eu fiz, chamada 'Esse Menino Sou Eu'. Quando eu peguei a sua letra para aprender a música pra cantar, eu falei: caramba, mais uma pessoa que se identifica com a sua própria história. E é aí que acontece, cara. Eu me identifiquei com a história pela história de vida que eu tenho, das dificuldades que passei, mas nunca reclamei de nada. Eu me emocionei porque eu sou chorão mesmo, não tem jeito, mas eu tenho consciência exatamente do lugar que eu vim. Quem sabe de onde veio, sabe onde quer chegar."

O single também representa o primeiro trabalho de Lukinhas após ter alcançado a marca de 205 milhões de streams no Spotify e Deezer e se consolidado como uma das promessas do cenário musical brasileiro. Menor Sonhador, com Lukinhas e Xande de Pilares, reflete essa trajetória de sucesso e está disponível agora nas principais plataformas digitais.



Acompanhe: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/menor-sonhador-pre-save/