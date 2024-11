No coração do Sul de Minas Gerais, Boa Esperança, com seus mais de 40 mil habitantes e uma paisagem que já é cartão-postal, está prestes a passar por uma transformação sem precedentes: trata-se de uma reconfiguração econômica e social impulsionada pela chegada de um complexo de lazer inovador.

O AcquaBoa Parque trata-se de um empreendimento que se destaca pela inovação, segurança e diversidade de opções de lazer que irá oferecer, sem abrir mão da sustentabilidade e da conexão com os aspectos cultural e naturais da região. O projeto vai muito além dos tradicionais parques aquáticos. Ele carrega consigo a promessa de integrar atrações inéditas, como uma das maiores cachoeiras artificiais do mundo, piscinas de ondas e toboáguas projetados para diferentes perfis. O conceito é claro: proporcionar experiências que misturem adrenalina, relaxamento e convivência em um único espaço.

Turismo e economia: o impacto localBoa Esperança, com sua vocação natural para o turismo, ganha aqui uma oportunidade de ouro para se consolidar como um dos principais destinos do Sul de Minas. A escolha do município não foi aleatória. A localização e beleza natural da região foram fundamentais para a viabilidade do projeto. É importante ressaltar que além de atrair visitantes, o complexo também irá impulsionar o comércio local, gerar empregos diretos e indiretos, trazendo impactos positivos para a economia.

A construção desse importante espaço de lazer, além dos benefícios já apontados, visa contribuir para melhora da qualidade de vida das pessoas, uma vez que fatores como a vida social, a prática de esportes e o lazer são fundamentais para a promoção do bem-estar e, por isso, são a base do projeto AcquaBoa Parque.Sendo o bem-estar a parte central do projeto, o Complexo de Lazer irá muito além do entretenimento aquático, oferecer quadras esportivas, chalés confortáveis, uma praça de alimentação variada e outros espaços de lazer. A proposta é a criação de um ambiente completo, perfeito para um dia inteiro de diversão e descanso em família ou entre amigos.

Sustentabilidade e inovação: pilares do projetoParcerias estratégicas formam o alicerce do AcquaBoa Parque, uma vez que em projetos dessa magnitude é indispensável o trabalho conjunto com empresas altamente capacitadas nas diversas especialidade que a sua execução exige. Nesse sentido contamos com a Construtora Fort Park, referência em estruturas aquáticas, que se uniu à Acquafibras, especialista em design de atrações inovadoras, e à Modulife, que incorpora práticas sustentáveis na construção. Esse alinhamento entre expertise e responsabilidade ambiental é essencial para garantir um empreendimento de qualidade e integrado às necessidades do entorno. Mais do que lazer, um legadoA construção do AcquaBoa Parque não será apenas um marco no turismo da cidade, ela representa também uma oportunidade de elevar Boa Esperança a um novo patamar de relevância regional, unindo lazer, convivência e desenvolvimento econômico.

O município, que já encanta por sua beleza natural, agora terá mais um motivo para ser destino certo no mapa de turistas e investidores.Para saber sobre o empreendimento entre em contato com a equipe do AcquaBoa Parque. Boa Esperança está a um passo de se tornar referência em lazer e hospitalidade.

Site: www.acquaboa.com.br

Whatsapp (35) 99758-1209

Instagram: @acquaboa.oficial