Roberta Gomez, empreendedora que lidera o mercado masculino, revela como conquistou o sucesso no segmento

Em um setor dominado por empresários homens, Roberta Gomez, está quebrando barreiras e se consolidando como uma das principais líderes no mercado de produtos voltados para o público masculino. À frente da Maxviril Suplementos — empresa responsável pelo sucesso do Maxviril Premium — e da clínica de estética masculina MaxMen, Roberta construiu um império em um nicho tradicionalmente masculino.

Ela conta como foi entrar nesse mercado. “Maravilhoso, pois além de desafiar normas estabelecidas, posso criar oportunidades inovadoras que empoderam mulheres a terem seu próprio negócio, independente do ramo de atuação. Eu estou abrindo caminhos para outras mulheres no setor”, diz a empresária.

Além disso, ela revela como equilibra a necessidade de atender às demandas do mercado

masculino com sua visão única como mulher empreendedora. “Eu busco ter um olhar visionário e, com isso, percebi como o mercado de estética masculina está crescendo de forma acelerada. É um campo que merece atenção e inovação. Por isso eu criei a Maxmen. Um espaço conceito que não oferece apenas tratamentos estéticos de qualidade, mas também promove a importância do autocuidado e da autoestima entre os homens”, afirma a empresária.

Nascida no interior da Bahia, onde enfrentou uma infância difícil, Roberta mudou-se para São Paulo aos 17 anos. Trabalhando no telemarketing por 12 anos, o desejo de empreender sempre a acompanhou. O grande ponto de virada aconteceu aos 35 anos, quando enfrentou uma batalha contra o câncer de estômago. Determinada a não desistir, ela superou a doença e saiu ainda mais forte.

Pouco tempo depois, com uma economia de R$ 19 mil, Roberta lançou a Biessence, empresa inicialmente focada em cosméticos. Durante a pandemia, ela decidiu inovar e lançou o Maxviril Premium, um suplemento para a saúde masculina que rapidamente se tornou o carro-chefe da empresa.

Para Roberta, liderar nesse segmento não é apenas um desafio, mas uma forma de abrir caminhos para outras mulheres. "É raro ver uma mulher liderando nesse setor, mas estou aqui para mostrar que nós também podemos não só participar, mas liderar com sucesso", afirma.

Com planos de expandir suas marcas para farmácias e aumentar ainda mais sua presença no mercado, Roberta vê sua trajetória como um exemplo de superação e determinação. "Minha história é sobre ultrapassar obstáculos e encontrar oportunidades. Espero que inspire outras mulheres a acreditarem que podem conquistar qualquer mercado, inclusive o masculino", finaliza.