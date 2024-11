Um dos nomes em ascensão na música pop indie, o cantor, ator e compositor Lucas Pretti se prepara para novos passos. Natural de Belo Horizonte, Lucas lançou seu primeiro single em 2019, com o nome “Fica Comigo”, a partir disso fez uma agenda de shows em sua cidade natal e vem aprimorando sua técnica e suas habilidades artísticas com o passar do tempo.

“Estar no estúdio vem sendo uma experiência muito legal, até porque estou colaborando com pessoas que trabalham de uma forma muito diferente da minha, o que acaba me encorajando para testar métodos novos, tanto de gravação quanto composição, então eu tenho explorado muitas técnicas, muitas formas de trabalhar diferentes. Isso tem feito com que eu cresça muito como artista, tudo isso veio para somar.”, disse Lucas Pretti.

Lucas vem ganhando cada vez mais reconhecimento por sua identidade única, somando mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify, trazendo faixas como “Um Dia Inteiro”, “Oi Sumido”, “Viciado em Você” e muito mais, totalizando mais de 20 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Recentemente o cantor lançou “Marlboro”, seu último single, que carrega uma metáfora forte, trazendo a comparação do fim de um relacionamento ao ato de fumar e ver tudo se transformar em cinzas, explorando estes elementos no videoclipe.

"O clipe era muito importante para mim! Sempre tive a visão muito clara do que eu queria, e o Fernando, Diego e toda a equipe conseguiram tornar essa ideia realidade de forma perfeita! Quase morri montando a cavalo sem a sela, mas tudo valeu a pena porque o resultado ficou incrível!", comentou Lucas.

O artista já abriu shows de artistas renomados, como Vitão, MTK e Lagum, enquanto no digital, já realizou um projeto intitulado “Sky Sessions”, onde reuniu nomes ascendentes na música brasileira, como Clarissa, João Figueiredo, Any Gabrielly, Carol Biazin e mais, gravados em um arranha-céu, em São Paulo. Hoje, no Rio de Janeiro, o cantor se prepara para novos projetos de estúdio.



“Ter participado de shows de pessoas que admiro tanto e para as plateias desses artistas, me deu muito a noção, a certeza do quão recompensador é ter a oportunidade de se expressar e se conectar com tantas pessoas.”, relatou Lucas Pretti.

O cantor e compositor também já esteve nos cinemas, no filme “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, interpretando o personagem “Tito”: “Eu estou vivendo meu sonho, que sempre vai crescendo. Quando eu estou fazendo algo, como gravando [o filme] Turma da Mônica, ou fazendo um show, sempre me bate e eu penso assim ‘cara essa sua vida e você está trabalhando’. Que loucura", contou Lucas Pretti.