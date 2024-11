Promovido pela Seja AP com Marcos Freitas, o maior grupo de evolução empresarial do Brasil, o evento reuniu empresários de todo o país que apresentam uma característica em comum: alto desempenho nos negócios.



Criado em 2023, o Elite Empresarial oferece consultoria estratégica e contínua, treinamentos, dados e networking que abrange diversos segmentos de mercado. Participar é integrar um grupo selecionado que entende a importância do crescimento planejado. Este ano, 200 empresas aceitaram o desafio, e algumas se destacaram de forma notável. Vamos aos destaques:



Diamond Car Elétricos (Serviços): A empresa de São Paulo, líder em veículos infantis – aqueles carrinhos que fazem as crianças se sentirem pilotos de Fórmula 1 –, registrou um crescimento de 40% em 2024. Com o suporte do programa , acelerou no mercado e deixou a concorrência para trás.



HortiBrasil (Atacado): De Recife (PE), a empresa alcançou um crescimento de 72%, provando que frutas, legumes e grãos podem ser negócios de alto nível. Com uma frota climatizada, entrega fresca aos clientes — literalmente.



Grupo EMaq (Indústria): Localizado em Aparecida de Goiânia (GO), o grupo obteve um crescimento de 112% ao investir significativamente na aquisição e fabricação de máquinas agrícolas e de pavimentação. Com o apoio do programa, mostrou que crescer de forma robusta também é uma arte.



Acesso Saúde (Serviços): A supercampeã de Manaus (AM) registrou um crescimento de 203% em serviços médicos e hospitalares e vem expandindo as operações.



O Elite Empresarial comprova que, com uma orientação certa e uma dose de inovação, é possível transformar o impossível em realidade. Estamos ansiosos pelas histórias de sucesso que 2025 traz. E você, está pronto para integrar essa lista?

