Rebeca Carvalho grava novo DVD em evento gospel gratuito

No próximo dia 3 de dezembro, São Paulo será palco de um dos eventos mais aguardados do público gospel. A cantora Rebeca Carvalho, reconhecida como uma das grandes vozes do segmento, realizará a gravação de seu novo DVD, intitulado Águas Vivas. A celebração ocorrerá na igreja ADALPHA, às 19h, com entrada gratuita. Para participar, é necessário se inscrever previamente pelo site Sympla, no endereço sympla.com.br.

Os participantes inscritos terão uma experiência diferenciada. Eles serão adicionados a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde poderão interagir diretamente com a cantora e receber atualizações em tempo real sobre o evento. Essa iniciativa reforça o compromisso de Rebeca em criar uma conexão especial com seus fãs e fortalecer a comunidade gospel.

O DVD Águas Vivas promete ser mais do que um registro musical; será um marco de celebração e espiritualidade. Com canções que exaltam a fé e promovem mensagens de esperança, Rebeca Carvalho busca proporcionar uma noite inesquecível, tanto para os presentes quanto para aqueles que acompanharão o projeto posteriormente.