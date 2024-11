O cantor Odoguiinha, um dos nomes em ascensão na cena musical pernambucana, se apresentou na última sexta-feira (15) em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, em um show gratuito que movimentou a cidade. O show deu início às 15h, e o artista embalou a praça pública local com seu repertório recheado de forró e outros ritmos tradicionais nordestinos.





Natural de Vitória de Santo Antão, Odoguiinha é conhecido por sua voz potente e pela energia contagiante de suas apresentações. Com um estilo que mescla o forró autêntico com influências contemporâneas, ele rapidamente conquistou um grande número de fãs e se tornou um dos nomes mais comentados no cenário musical do estado.





Além de Odoguiinha, a programação conta com a participação de outros talentos locais, ampliando ainda mais o leque de ritmos e estilos presentes. O evento foi um verdadeiro encontro de gerações e influências musicais, refletindo a diversidade sonora de Pernambuco.





A apresentação, que ocorreu no feriado da Proclamação da República, foi uma excelente oportunidade para os moradores de Jaboatão e cidades vizinhas desfrutarem de uma tarde de lazer e confraternização, com muita música e animação. A entrada foi gratuita, e todos poderiam celebrar a cultura nordestina.





Com uma carreira em pleno crescimento, Odoguiinha também é autor de sucessos como "Muero Por Tenerte", uma parceria com o cantor Vinicius Henuns, que pretende alcançar a marca de dois milhões de visualizações, e "Não Me Liga", lançada em 2021, que também se destacou nas plataformas de streaming.





Saiba mais sobre o artista:

- www.odoguiinha.online

- www.instagram.com/odoguiinha