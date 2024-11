Com a chegada do verão, muitas pessoas começam a buscar estratégias para chegar em forma na estação mais quente do ano. Cássio Fidlay, conhecido como o personal trainer dos famosos, compartilhou cinco dicas valiosas para garantir um corpo saudável e tonificado para o verão de 2025. Ele já ajudou diversas celebridades, como Shantal Verdelho, Carla Diaz, Jade Magalhães e Kerline, a alcançarem resultados impressionantes, e agora revela os segredos para quem quer seguir o mesmo caminho.

“A estratégia que sempre utilizo para dar um gás no shape das minhas alunas no verão já deu resultado com várias famosas. Para quem segue essas dicas à risca, o sucesso é certo”, comenta Fidlay. Confira abaixo as recomendações para otimizar sua preparação para o verão:

1. Planejamento de Treino Antecipado

Para evitar recorrer a métodos radicais e potencialmente prejudiciais ao corpo, Cássio destaca a importância de planejar os treinos com antecedência. “Um bom planejamento feito com tempo permite um progresso constante e seguro, evitando o desespero de última hora.”

2. Alimentação Gradual e Estruturada

A alimentação saudável deve começar alguns meses antes do verão. Segundo Cássio, simplesmente melhorar a dieta um ou dois meses antes pode não ser suficiente para todos os tipos de metabolismo e níveis de maturidade muscular. “Saber se alimentar antes da estação garante que o corpo se adapte melhor a novas fases de dieta e aos ajustes necessários para um físico bem-definido.”

3. Exercícios Multiarticulares no Treino

Exercícios que envolvem múltiplas articulações, como agachamentos e supinos, são fundamentais para quem quer maximizar a queima de gordura e construir músculos. “Esses exercícios fazem o corpo se movimentar mais, o que acelera o metabolismo e torna o treino mais eficaz”, explica Fidlay.

4. Treinamento Duplo Semanal do Mesmo Grupo Muscular

Para alcançar resultados consistentes, ele recomenda trabalhar o mesmo grupo muscular ao menos duas vezes na semana, respeitando um intervalo de 48 horas para a recuperação. “Essa estratégia permite um estímulo mais efetivo e regular dos músculos, trazendo mais definição e força.”

5. Sono de Qualidade para Perda de Gordura

Dormir bem é uma peça-chave na preparação física. “Não é apenas sobre a quantidade de horas dormidas, mas sobre alcançar o sono profundo”, afirma. Esse estágio do sono é crucial para a liberação de hormônios que ajudam tanto no ganho de massa muscular quanto na queima de gordura.

Com essas dicas, Cássio Fidlay espera que todos possam se preparar de maneira saudável e eficiente para o verão. “Essas estratégias podem fazer uma grande diferença se forem seguidas com comprometimento,” conclui.