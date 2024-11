Após anos de tentativas e uma batalha contra a endometriose, a assessora de eventos Mariana Vazquez transformou a revelação do sexo de sua nova filha em um verdadeiro festival para família e amigos. Conhecida por organizar festas de celebridades e influenciadores, Mariana planejou um evento inesquecível para celebrar sua segunda gestação e trouxe inovação e emoção ao tradicional chá revelação, criando uma experiência que inspirou pais e famílias em suas redes sociais.

O tema da festa? Uma celebração alegre e festiva que abandonou o convencional. Mariana, que é CEO da Simples Assim e costuma organizar festas para famosos, optou por um visual moderno e simbólico, decorado em tons de lilás, uma junção entre o rosa e o azul. “Nada de ursos ou decorações que já são comuns em chás de revelação. Eu queria que fosse algo único, representando minha felicidade independente do sexo do bebê”, explica Mariana. O evento, que contou com palco, shows ao vivo e atividades para todas as idades, foi planejado para ser uma celebração inesquecível para toda a família.





Para o momento de revelar o sexo do bebê, Mariana e o marido subiram ao palco ao som de uma música emocionante, com a letra anunciando: “Toda espera valeu a pena, eu sou um presente do céu, vim pra fazer a diferença. Prazer, meu nome é Helena!” Em meio a uma chuva de papéis coloridos e fogos de artifício, o casal revelou que esperava uma menina. O evento, que se destacou pelo toque inovador e emocionante, foi planejado cuidadosamente para envolver todos, incluindo atividades especialmente pensadas para entreter as crianças enquanto os adultos celebravam o momento.





Mariana compartilhou em entrevistas a história por trás dessa gravidez tão esperada. Em fevereiro deste ano, ela passou por uma cirurgia de emergência, onde foi diagnosticada com endométrio atrófico, o que tornaria difícil uma nova gravidez. No entanto, com fé e apoio médico, Mariana recebeu o teste positivo no dia do seu aniversário, em 3 de setembro, e desde então, celebra cada momento dessa gravidez inesperada e bem-vinda.

Curiosamente, neste mesmo dia, ela estava trabalhando na produção do evento “Tô Grávida” para a influenciadora Viih Tube. Sem saber que Mariana já estava grávida, Viih Tube, em uma premonição, colocou a mão na barriga dela e comentou que o bebê estava próximo, prevendo ainda que seria uma menina – o que se confirmou com a revelação da pequena Helena.

Hoje, com quatro meses de gestação, Mariana segue em sua rotina à frente da empresa Simples Assim, conciliando a vida de mãe de Murilo, de 4 anos, com a expectativa de receber a nova integrante da família, que deve nascer em maio de 2025.

O evento de Mariana não foi apenas uma celebração para revelar o sexo do bebê, mas também uma inspiração para outras famílias que acompanham sua jornada. Seu chá revelação foi uma prova de superação e fé, um momento de celebração da vida e da renovação dos laços familiares – lembrando a todos que a espera vale a pena e que cada chegada merece ser comemorada.