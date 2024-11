O rapper brasileiro TZ da Coronel fez história ao ser escolhido como o primeiro artista do rap brasileiro a integrar o seleto programa VEVO DSCVR: Artists to Watch, que destaca novos talentos globais que prometem dominar o cenário musical. Com lançamento exclusivo pelo portal Music Biz Worldwide, o anúncio oficial celebra a inclusão de TZ da Coronel na lista dos artistas mais promissores do mundo.



TZ comentou sobre essa conquista e a experiência de participar do programa: “Eu fiquei muito empolgado, porque além de ser uma forma de expandir ainda mais minha carreira e, tudo que vem pra somar e sempre bem-vindo, também gostei muito da experiência e da recepção dos profissionais que estavam no dia. To ansioso pra ver a reação dos meus fãs quando os vídeos forem lançados e já quero aproveitar pra agradecer todos que fazem parte disso; tanto meus fãs, por sempre me apoiar e me ajudar a crescer, quanto todo o time da Vevo pelo convite e pela recepção.”

Esse momento de destaque vem na esteira do lançamento do álbum Direto da Selva, que alcançou números impressionantes e reafirmou o impacto de TZ no cenário musical.

Em menos de 24 horas, o álbum acumulou 15 milhões de streams e 67 milhões de visualizações no Spotify.

Esse sucesso e resultado de uma estratégia inovadora de sua equipe, que decidiu não creditar as parcerias e produtores logo de início, incentivando o público a ouvir o projeto por completo e a valorizar sua essência como um todo, sem se concentrar apenas nas colaborações.

O programa VEVO DSCVR e mundialmente reconhecido por apresentar artistas em ascensão, oferecendo a eles uma plataforma única para expandir sua visibilidade e alcançar novos públicos. A inclusão de TZ da Coronel representa um passo significativo para o rap nacional e reforça o impacto cultural da música brasileira ao redor do globo.