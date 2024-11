O encontro entre João Gondim e Zezé ocorreu em um restaurante em Alphaville, com a participação dos renomados empresários Marcio Cechinatto, Igor Camargo e Ricardo Soares, e junto com o sócio de João Gondim, o empresário Jefferson de Oliveira, onde foi formalizado o contrato de sociedade. Nele, já foram delineadas algumas ações, como um show privado de Zezé em Jericoacoara, uma visita ao empreendimento e jantares exclusivos para investidores em locais como São Paulo, Alphaville e Goiânia, além de diversas outras novidades que ainda permanecem em sigilo.



Ele participará de todas as etapas do empreendimento, que inclui um condomínio de lotes e residências, já com obras em andamento e previsão de entrega de uma parte que acontecerá em 2025. Futuramente, o projeto também contará com um hotel de luxo, um hotel boutique à beira da Lagoa do Paraíso, assim como bangalôs e apartamentos, gerando um VGV total superior a 500 milhões de reais.



“Zezé é um cantor renomado, considerado um dos maiores do Brasil e da América Latina, atuando no setor há mais de 40 anos. Seu nome possui grande prestígio no mercado, e ele também se destaca como um empresário habilidoso, investindo em diversos projetos, incluindo o setor imobiliário no Brasil. Sem dúvida, Zezé traz consigo um legado de marca e substituições.” João Gondim Tubarão



Um dos empreendimentos construirá casas de luxo em um condomínio exclusivo, que contará com apenas 10 residências, especificamente para amigos próximos de João Gondim Tubarão e Zezé di Camargo, chamados Shark Village. Essa é uma excelente oportunidade para clientes e investidores que desejam se tornar vizinhos de João Tubarão e Zezé di Camargo.



“Até mesmo Zezé di Camargo, que visitou o local há alguns anos, comentou que nunca viu uma praia tão bonita assim no Brasil e nem em outra parte do mundo” João Gondim Tubarão



“Sou apaixonado por Jericoacoara uma das praias mais lindas que já visitei no Brasil e no mundo inteiro e, no próximo mês, voltaremos lá juntos.” Zezé Di Camargo



Gran Vellas está situado na deslumbrante Jericoacoara, considerada uma das mais incríveis praias do Brasil e do mundo