Em meio à crescente demanda por serviços de saúde acessíveis, o Grupo NextGo lança a Franquia NextGo Saúde, estabelecendo um novo patamar no setor de telemedicina. A iniciativa visa democratizar o acesso a atendimentos médicos de qualidade em todas as regiões do Brasil.

Pensada para oferecer soluções inovadoras, a NextGo Saúde facilita o acesso ao atendimento médico por meio da telemedicina, proporcionando cuidados eficientes e acessíveis a todos. O modelo de franquia apresenta-se como uma excelente oportunidade para empreendedores que desejam ingressar no crescente mercado de saúde, contribuindo para uma transformação significativa no cenário nacional.

Os franqueados recebem suporte contínuo e acesso à tecnologia avançada do Grupo NextGo, o que garante a satisfação dos pacientes e a eficácia no atendimento. O CEO do grupo, Jonatas Moreira, destaca: “Nosso objetivo é tornar a saúde acessível a todos, e a Franquia NextGo Saúde é um passo importante nessa direção. Queremos que a telemedicina faça parte do cotidiano das pessoas, especialmente em regiões com difícil acesso a serviços médicos.”

Além de seu impacto social, a Franquia NextGo Saúde oferece um modelo de negócio atraente, com estrutura operacional eficiente e retorno rápido sobre o investimento. Israel Miranda, CEO de Operações da NextGo, comenta: “Estamos comprometidos em oferecer suporte integral aos nossos franqueados, garantindo que eles tenham todas as ferramentas necessárias para proporcionar um atendimento médico de excelência. Isso é crucial para que possamos alcançar nossa missão de melhorar a saúde no Brasil de forma significativa.”

Com esta iniciativa, o Grupo NextGo reforça seu compromisso com a inovação contínua e a melhoria da saúde no Brasil, assegurando que mais brasileiros possam acessar atendimentos médicos de forma prática e eficaz. O lançamento da Franquia NextGo Saúde marca um avanço significativo, não apenas expandindo o alcance do grupo, mas também promovendo um futuro onde o acesso à saúde é universal e sem barreiras.