Com o aumento da expectativa de vida devido aos avanços da medicina, o mundo está testemunhando um envelhecimento populacional sem precedentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que a proporção de pessoas idosas pode dobrar até 2050, o que traz à tona a importância de cuidar não apenas da saúde física, mas também da saúde mental dos idosos.

Estudos revelam que a incidência de transtornos mentais e neurológicos em pessoas acima de 60 anos pode ultrapassar 20%. Entre os problemas mais comuns estão a depressão e a demência, que frequentemente passam despercebidos, tanto por familiares quanto pelos próprios idosos. Essa falta de reconhecimento pode atrasar o diagnóstico e o tratamento, exacerbando a condição.

Diversos fatores contribuem para a saúde mental na terceira idade. O envelhecimento natural provoca uma perda gradual de habilidades motoras e cognitivas, aumentando a dependência pessoal e, consequentemente, o risco de transtornos mentais. Além disso, fatores como condições de saúde preexistentes, mobilidade reduzida e dor crônica podem impactar negativamente o bem-estar psicológico.

A solidão e a vulnerabilidade a abusos, sejam físicos, psicológicos ou emocionais, também são questões críticas. O isolamento social, frequentemente resultado de perdas significativas ou dificuldades financeiras, pode levar a comportamentos depressivos e ansiosos. É vital que familiares e cuidadores estejam atentos a esses sinais e busquem intervenções precoces.

“A genética também desempenha um papel. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, têm uma predisposição genética que pode aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos mentais em idosos. A depressão, frequentemente associada à incapacidade de realizar tarefas cotidianas que antes eram prazerosas, é uma das condições mais subnotificadas nesta faixa etária.” Explica o Dr.

A perda da independência na execução das atividades diárias é uma das questões mais desafiadoras enfrentadas por pessoas idosas e pode ter um impacto significativo em sua saúde mental. À medida que envelhecem, muitos indivíduos se deparam com limitações físicas ou cognitivas que dificultam a realização de tarefas cotidianas, como cozinhar, cuidar da higiene pessoal ou até mesmo sair de casa. Essa perda pode não apenas afetar a autoestima, mas também indicar alterações de humor e até mesmo os primeiros sinais de quadros demenciais.

Entretanto, envelhecer com qualidade de vida e saúde mental é possível. Dr. Rafael Almeida, médico especialista em psiquiatria, destaca a relevância de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, atividade física regular e um sono reparador. Essas práticas não apenas melhoram a saúde física, mas também têm um impacto positivo na saúde mental.

Além disso, manter laços sociais fortes com amigos e familiares é essencial. A interação social estimula a comunicação e melhora o humor, promovendo um sentimento de pertencimento que é crucial para o bem-estar psicológico. Manter-se mental e fisicamente ativo é fundamental para a cognição e a memória, ajudando a mitigar os efeitos do envelhecimento.

Em suma, é imperativo que a sociedade reconheça a importância da saúde mental na terceira idade e promova um ambiente que favoreça o bem-estar psicológico dos idosos. Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e juntos, essas ações podem garantir que as pessoas envelheçam com dignidade e qualidade de vida.